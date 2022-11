JN Hoje às 16:09 Facebook

Cristiano Ronaldo foi filmado a dançar durante o treino do Manchester United.

O avançado esteve recentemente envolvido numa polémica no clube, por se ter recusado a entrar em campo nos minutos finais do jogo contra o Tottenham e ter abandonado o terreno mais cedo. Por consequência, foi afastado dos treinos dos "red devils". Reintegrado há mais de uma semana, aparenta estar com boa disposição.

Veja o vídeo: