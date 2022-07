Cristiano Ronaldo falha o treino pelo segundo dia consecutivo

Avançado português já não tinha comparecido à sessão de segunda-feira.

A novela em torno do futuro de Cristiano Ronaldo continua a ter mais episódios. Pelo segundo dia consecutivo, o atacante de 37 anos voltou a não comparecer nos treinos do Manchester United, alegando, tal como na segunda-feira, motivos familiares.

Segundo o "The Athletic", o futuro de Ronaldo continua em dúvida e não é certo que regresse mesmo ao clube inglês. O Manchester United parte na sexta-feira para um estágio na Tailândia e Austrália e CR7 poderá não viajar com a equipa.

De acordo com a imprensa internacional o capitão da seleção portuguesa informou os responsáveis do Manchester United que pretende sair caso surja uma proposta aliciante, porque sente que há uma falta de ambição desportiva no seio do clube. O Chelsea será o principal nome para garantir a contratação de Cristiano Ronaldo, visto que Jorge Mendes já esteve reunido com o novo dono dos londrinos, Todd Boehly, na semana passada.