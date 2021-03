Cristiano Ronaldo fecha vitória da Juventus

JN Hoje às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português voltou a marcar e já leva 20 golos no campeonato italiano. Triunfo sobre o Spezia permite à Juve reduzir a desvantagem para o topo da classificação.

A Juventus voltou às vitórias na liga italiana, esta terça-feira, e aproximou-se do líder Inter de Milão. Cristiano Ronaldo fechou o resultado, depois de Morata e Chiesa a derrubarem a resistência do Spezia (3-0).

Em jogo da 25.ª jornada, o nulo aguentou-se até ao intervalo e foi só na segunda parte que a Velha Senhora encontrou o caminho do golo e arrancou para a vitória. Álvaro Morata fez o mais difícil e estreou o marcador, aos 62 minutos, antes de Chiesa deixar tudo mais fácil para a Juve.

Já em cima do apito final, Cristiano Ronaldo juntou-se à lista dos marcadores e fechou o resultado com o 20.º golo no campeonato. CR7 é o primeiro jogador a marcar 20 golos no campeonato em 12 temporadas seguidas.

Com este resultado, a Juventus reduziu para sete pontos a desvantagem para o topo da Serie A.