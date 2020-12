Cristiano Ronaldo ficou em segundo na votação do "The Best"

Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O polaco Robert Lewandowski venceu destacado a eleição para "Jogador do Ano" dos prémios "The Best" atribuídos pela FIFA, numa cerimónia virtual que decorreu esta quinta-feira, somando 52 pontos, mais 14 do que Cristiano Ronaldo, segundo, e 17 que Lionel Messi, terceiro classificado.

O avançado do Bayern de Munique foi o mais votado por 107 dos 195 capitães das seleções membro da FIFA.

Eis o resultado das votações do prémio "The Best" para "Jogador do Ano":

1.º Robert Lewandowski 52 pontos

2.º Cristiano Ronaldo, 38

3.º Lionel Messi, 35

4.º Sadio Mané, 29

5.º Kevin De Bruyne, 26

6.º Mohamed Salah, 25

7.º Kylian Mbappé, 19

8.º Thiago Alcántara, 17

9.º Neymar 16,

10.º Virgil van Dijk 13

Consulte aqui em quem votaram os capitães e os selecionadores.