Cristiano Ronaldo fora da lista para melhor do ano da Premier League. "É para rir"

JN Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O nome de Cristiano Ronaldo não consta da lista de nomeados para melhor jogador do ano do campeonato inglês. O antigo companheiro de equipa Rio Ferdinand, não demorou a reagir. "Esta escolha é para rir".

O antigo defesa central do Manchester United socorre-se dos números de Ronaldo esta época, 18 golos em 30 jogos na Premier League, para justificar a sua opinião. "Se virmos as estatísticas, ele pensa: 'Marquei mais golos do que a maioria dos jogadores que estão nessa lista, com exceção do Salah'. Não percebo", disse Ferdinand, ao podcast "Vibe with Five".

"Ronaldo deveria estar à frente de três ou quatro dos nomeados. Provavelmente não venceria, mas esta escolha é para rir. Ele vai ver isto como uma falta de respeito. Vai servir de combustível para ele", acrescentou o antigo internacional inglês.

A lista final de candidatos ao prémio de melhor jogador do ano da Premier League conta com o português João Cancelo, do Manchester City, que terá a concorrência do defesa Trent Alexander-Arnold (Liverpool), os médios Ward-Prowse (Southampton), Bukayo Saka (Arsenal) e Kevin de Bruyne (Manchester City), e os avançados Mo Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham) e Jarred Bowen (West Ham).