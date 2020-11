Cristiano Ronaldo fora do onze de Portugal frente a Andorra

Nuno Barbosa Hoje às 18:37 Facebook

Paulinho (S. C. Braga) e Pedro Neto (Wolverhampton) estreiam-se pela seleção nacional portuguesa a titulares no jogo particular com Andorra, no Estádio da Luz, em Lisboa, cujo pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas. Cristiano Ronaldo fica de fora do onze de Fernando Santos.

Portugal vai alinhar com Anthony Lopes; Nélson Semedo, Rúben Semedo, Domingos Duarte, Mário Rui, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, Francisco Trincão, Paulinho e Pedro Neto.

O tridente com que Portugal vai atacar Andorra é constituído por jogadores "made in" Braga. No meio campo titular está Sérgio Oliveira, o único jogador dos "grandes" de Portugal convocado por Fernando Santos para o jogo de hoje e os dois próximos, frente a França e Croácia, já a contar para o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

Quanto a Cristiano Ronaldo, que se apresentou completamente apto depois da lesão que o tirou mais cedo do jogo da Juventus com a Lazio, no passado fim de semana, esse tem em vista a vitória número 100 pela seleção e tornar-se no melhor marcador da história do futebol pela respetiva seleção, trono que continua a pertencer a Ali Daei, que registou 109 golos entre 1993 e 2006. O capitão da seleção leva 101.