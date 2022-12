Cristiano Ronaldo fora do onze de Portugal para o jogo com a Suíça

Portugal defronta, esta terça-feira, a Suíça em jogo dos oitavos de final do Mundial2022. Cristiano Ronaldo começa o jogo no banco, Gonçalo Ramos estreia-se a titular.

Para este encontro, Fernando Santos não pode contar com os lesionados Danilo e Nuno Mendes. Do lado da Suíça, Murat Yakin pode contar com a equipa na máxima força.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; William e Otávio; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Félix; Gonçalo Ramos

Onze da Suíça: Sommer, Edimilson Fernandes, Akanji, Schaer e Ricardo Rodríguez; Freuler e Xhaka; Shaquiri, Sow e Vargas; Embolo

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de César Arturo Ramos (México) e o VAR será Drew Fischer (Canadá).