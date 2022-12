Cristiano Ronaldo ganha seguidores apesar da turbulência

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 08:37 Facebook

A atual fase da carreira de Cristiano Ronaldo não é a melhor. O jogador concedeu uma entrevista polémica em que criticou o Manchester United, rescindiu contrato com o clube inglês, foi suplente na seleção portuguesa e acabou por ser eliminado do Mundial 2022. As críticas nas redes sociais foram muitas, no entanto, CR7 viu crescer o número de seguidores no Instagram: nos últimos 30 dias, ganhou 20,1 milhões.

"Ronaldo é uma marca internacional, à parte do futebolista ele não deixa de ser uma marca e as pessoas não seguem só o atleta, mas aquilo que ele representa", explica, ao JN, Paulo Rossas, diretor da Lisbon Digital School e especialista em redes sociais. CR7 continua a ser a pessoa mais seguida no Instagram, tendo, atualmente, cerca de 520 milhões de seguidores.

Independentemente da fase mais atribulada da carreira, o avançado não perdeu influência. Em termo de comparação, em outubro deste ano Ronaldo ganhou mais nove milhões de seguidores. Em novembro, esse número aumentou em 13 milhões. Porém, foi no Mundial que Cristiano Ronaldo ganhou ainda mais popularidade. Até ao momento, o português já aumentou em 14 milhões o número de seguidores no Instagram. "A imagem do Cristiano é quase de um artista de Hollywood, as pessoas querem segui-lo por aquilo que construiu no passado", destaca Paulo Rossas.