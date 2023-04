Cristiano Ronaldo indica o caminho do triunfo ao Al Nassr

Depois de três jogos a seco, com um empate e duas derrotas, Cristiano Ronaldo voltou aos golos na vitória do Al Nassr (4-0) sobre o Al Raed.

O Al Nassr reentrou no trilho do sucesso, com Cristiano Ronaldo a marcar o primeiro golo do triunfo sobre o Al Raed (4-0), o que permitiu à equipa agora treinada por Dinko Jelicic ficar a três pontos do líder, o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, que tem, porém, um jogo a menos.

Depois de duas derrotas e um empate - um dos desaires foi na meia-final da Taça da Arábia Saudita -, nos quais o avançado português ficou a zero, a seca acabou logo aos quatro minutos: após um cruzamento de Al Ghannam, CR7 saltou mais alto para abrir, de cabeça, o marcador.

O Al Raed ainda ameaçou o empate, mas Ghareeb, Maran e Sulaiheem (grande golo), já na segunda parte, selaram a goleada do Al Nassr