Cristiano Ronaldo já chegou a Riade e Benfica desiludido com Enzo Fernández

O internacional português vai ser apresentado esta terça-feira como reforço do Al-Nassr. Enzo Fernández não se apresentou nos treinos e levou com um ultimato do Benfica.

Benfica: O médio Enzo Fernández, de 21 anos, que recentemente se sagrou campeão do Mundo ao serviço da Argentina, passou o fim de ano no país natal e infringiu o regulamento disciplinar do Benfica ao não se apresentar ao trabalho, nesta segunda-feira. Os encarnados estão muito desiludidos com a atitude do jogador e, ao que o JN apurou, fizeram um ultimato para que volte de imediato ao clube. No país albiceleste garantem que Enzo já tem acordo com o Chelsea e está à espera que os ingleses acertem com o Benfica o método de pagamento da transferência, que deverá rondar os 120 milhões de euros.

Estoril: O clube da Liga anunciou a renovação de contrato por uma temporada com Joãozinho. "Estou muito feliz por dar continuidade a este projeto, esta é a minha casa," afirmou o lateral-esquerdo, que, no início da carreira, representou Olivais Sul e Olivais e Moscavide, no qual completou a formação. O percurso sénior do capitão do Estoril iniciou no Mafra, na altura na II Divisão (terceiro escalão), e o experiente lateral construiu um longo histórico na Liga, que inclui, além do Estoril Praia, várias temporadas no escalão máximo ao serviço de Beira-Mar, Sporting, Sporting de Braga, União da Madeira e Tondela, tendo ainda competido nas ligas de Moldova, Roménia, Bélgica e Chipre.

Gil Vicente: Fran Navarro continua a dar nas vistas e, em Espanha, garantem que há um interessado na contratação do avançado. Segundo o portal espanhol "El Desmarque", o Celta de Vigo está atento ao atleta, que cumpre a segunda época ao serviço do Gil Vicente, depois de passagens pelo Valência B e pelo Lokeren, da Bélgica.

Al-Nassr: Cristiano Ronaldo já aterrou em Riade. O internacional português vai ser apresentado esta terça-feira, às 16 horas portuguesas. O evento vai decorrer no Mrsool Park, estádio da equipa saudita. Os bilhetes já estão à venda - custam 15 SAR, o que equivale a 3,74 euros - e o valro angariado reverte a favor de uma instituição de caridade daquele país. O internacional português assinou um contrato válido por duas temporadas e meia e tornou-se o jogador mais bem pago do mundo. Além dos 200 milhões de euros que vai receber, o atleta vai ter ainda direito a um avião privado para viajar sempre que quiser até Portugal e Espanha, uma casa de luxo e assistência médica para ele e para a família sempre que for preciso. Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-F. C. Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.