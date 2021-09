Cristiano Ronaldo já fala como jogador do Manchester United

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:27 Facebook

O Manchester United publicou esta manhã de quarta-feira a primeira entrevista com Cristiano Ronaldo, desde o anúncio do regresso do português a Old Trafford.

Um dia depois de ter publicado as primeiras imagens de Ronaldo na nova camisola, o Manchester United publicou uma curta entrevista com o craque português. Cristiano começou por reconhecer que teve uma história fantástica em Inglaterra e que está feliz por "voltar a casa 12 anos depois".

"Regressar foi a melhor decisão que fiz. Saio da Juventus para Manchester para começar um novo capítulo. Quero continuar a fazer história e ajudar o United a ter resultados e ganhar troféus", disse.

Relativamente ao treinador que vai encontrar em Manchester, Ronaldo explica que já falou com Solskjaer e destaca a boa relação que têm, devido a terem jogado juntos entre 2003 e 2007. Outro treinador importante no regresso de Cristiano é Sir Alex Ferguson. O português explicou que o antigo técnico é o seu "pai no futebol". "Ajudou-me imenso e ensinou-me muita coisa, sempre estivemos em contacto, gosto imenso dele. Foi a chave principal para a posição em que estou e por assinar pelo United".

O regresso dos adeptos aos estádios foi um dos fatores que Cristiano destacou. "Os adeptos são a chave para o futebol. Os fãs do United são especiais, lembro-me bem disso e ainda entoam o meu cântico, o que me deixa mais contente", disse.