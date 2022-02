Cristiano Ronaldo já não é intocável em Old Trafford

JN Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa altura em que se fala de uma eventual saída de CR7, há muitos adeptos a torcerem para que o avançado não continue no Manchester United na próxima época.

Cerca de sete meses depois de ter sido recebido como um herói, Cristiano Ronaldo já não está nas boas graças dos adeptos do Manchester United. O regresso a Old Trafford está longe de ser feliz e, numa altura em que se fala de uma eventual saída no final da época, há cada vez mais adeptos a torcerem para tal acontecer.

De um inquérito do site "The Athletic" feito a adeptos do clube resultou que 55% dos inquiridos se mostraram a favor do cenário de Cristiano Ronaldo não continuar no Manchester United na próxima época. A juntar a isso, só 37,8% acredita que o regresso de CR7 teve um impacto positivo no clube e na equipa.



Em sentido contrário, Bruno Fernandes é cada vez mais consensual entre os adeptos dos "red devils": 40% dos inquiridos defende que o ex-jogador do Sporting devia assumir a braçadeira de capitão que é pertença de Harry Maguire e quase 59,7% apontam o médio português como o jogador mais importante do plantel.