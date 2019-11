Cristiano Ronaldo lidera grupo na máxima força

Adriano Rocha Hoje às 12:07 Facebook

Fernando Santos contou com todos os jogadores no último treino antes do confronto com a Lituânia, realizado esta quarta-feira de manhã no Estádio do Algarve, o palco do penúltimo encontro da equipa das quinas no Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. Cristiano Ronaldo voltou a trabalhar aparentemente sem limitações durante o período da sessão que os jornalistas puderam acompanhar.

Fernando Santos contou com os 24 jogadores que tem à disposição para o duelo desta quinta-feira com a Lituânia (19.45 horas), que se dividiram em três grupos durante os habituais exercício de aquecimento, nos quais esteve presente sempre a bola. Os três guarda-redes trabalharam à parte, como é normal, sendo os jogadores de campo repartidos por dois grupos.

Nos 15 minutos abertos à Comunicação Social, foi possível observar um selecionador nacional pensativo, que seguiu os exercícios a alguma distância, noutra zona do relvado do Estádio do Algarve.

Portugal apura-se diretamente para a fase final do Campeonato da Europa ganhando à Lituânia e, no domingo, ao Luxemburgo. Também seguirá em frente se fizer apenas menos um ponto que a Sérvia, terceira classificada do Grupo B, que recebe em Belgrado o Luxemburgo (amanhã) e a Ucrânia (domingo), esta última já qualificada.