O internacional português Cristiano Ronaldo regressou às boas exibições na goleada da Juventus ao Lecce, por 4-0, em jogo de abertura da 28.ª jornada da Liga Italiana, com um golo e duas assistências.

A jogar contra dez desde a meia-hora de jogo, a formação de Turim só no segundo tempo conseguiu impor-se ao 18.º classificado.

O avançado argentino Paulo Dybala abriu a conta aos 53 minutos, num lance em que foi assistido por CR7. Pouco depois, o português aumentou, de penálti, a castigar uma falta que sofreu.

Em noite inspirada, Cristiano Ronaldo esteve ainda envolvido na jogada do terceiro golo da Vecchia Signora, aos 83 minutos, ao servir de calcanhar o avançado argentino Gonzalo Higuaín para o remate certeiro.

O 4-0 chegou dois minutos volvidos pelo defesa holandês Matthijs de Ligt.

Com este triunfo, a Juventus mantém-se firme no comando, agora com mais sete pontos do que a segunda classificada, a Lazio, que recebe este sábado (20.15 horas) a Fiorentina.

Veja o golo e as assistências de Cristiano Ronaldo: