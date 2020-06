Cristiano Ronaldo marca na vitória da Juventus

JN Ontem às 23:03 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo somou, esta terça-feira, o segundo jogo seguido a marcar pela Juventus, na vitória forasteira sobre o Génova, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada da Liga italiana.

O triunfo da Veccia Signora começou a ser desenhado pelo argentino Paulo Dybala, aos 50 minutos, com o jogador luso a aumentar pouco depois para 2-0.

O terceiro tento surgiu aos 73 minutos, por Douglas Costa, com os genoveses a reduzirem, por ​​​​​​​Andrea Pinamonti, aos 77.

Com este desfecho, a Juve mantém-se firme no comando da Liga italiana, com 72 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, a Lázio, que derrotou, também fora de portas, o Torino, por 2-1.