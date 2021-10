Cristiano Ronaldo marca na vitória de Portugal sobre o Catar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:10 Facebook

A seleção nacional venceu (3-0), este sábado, o Catar, no Estádio do Algarve, em jogo de preparação antes do duelo com o Luxemburgo, agendado para terça-feira. Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva marcaram os golos da equipa das quinas.

Num jogo marcado pelas estreias de Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão, a equipa das quinas inaugurou o marcador aos 37 minutos, por Cristiano Ronaldo. Depois de já ter estado muito perto do golo, o camisola sete acabou mesmo por fazer a festa ao aproveitar um mau corte de Bassam Hisham, numa jogada em que também estiveram Matheus Nunes e Diogo Dalot.

Já na segunda parte, José Fonte estreou-se a marcar por Portugal e ampliou a vantagem na recarga de um cabeceamento de William, que o guarda-redes do Catar. André Silva fechou a contagem, após uma assistência de Rafael Leão.

A equipa das quinas, que este sábado perdeu para a Sérvia a liderança do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial2022, volta a jogar na terça-feira, recebendo o Luxemburgo, novamente no Algarve, em jogo de qualificação.