Cristiano Ronaldo no 9.º lugar para jogador do ano da UEFA

A UEFA comunicou, esta quinta-feira, os finalistas para os prémios de jogador/a e treinador/a do ano relativos à época 2020/2021 e Cristiano Ronaldo terminou na nona posição.

Cristiano Ronaldo ficou de fora dos cinco melhores jogadores do ano para a UEFA. O jogador da Juventus terminou no 9º lugar com 16 pontos, apenas à frente de Haaland que somou 15 pontos. O restante da votação é composto por Sterling (8º lugar, 18 pontos), Mbappé (7º lugar, 31 pontos), Donnarumma (6º lugar, 49 pontos), Lewandowski (5º lugar, 140 pontos), Messi (4º lugar, 148 pontos).

Os prémios da UEFA para as personalidades com melhor desempenho na época 2020/2021 serão entregues a 26 de agosto, na cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, Turquia. O organismo deu a conhecer os três finalistas de cada categoria.

Jogador do ano

Kevin de Bruyne: O belga que atuou ao serviço do Manchester City e da Bélgica, no Euro 2020, foi um dos médios com números mais prolíferos na época passada, com 10 golos marcados e 18 assistências realizadas em todas as competições pelo clube inglês. Pelos 'cityzens' venceu o campeonato, a Taça da Liga e chegou à final da Liga dos Campeões.

N'Golo Kanté: O médio francês foi uma das peças mais importantes na conquista da Liga dos Campeões por parte do Chelsea, com várias boas exibições defensivas ao longo da época. Fez três assistências e jogou no Euro 2020 pela França, tendo alcançado os oitavos de final da competição.

PUB

Jorginho: A nível de títulos foi uma época de sonho para Jorginho. Conquistou a Liga dos Campeões no Chelsea e venceu o Euro 2020 pela Itália, sendo uma das figuras mais importantes de ambos conjuntos.

Jogadora do ano

Jennifer Hermoso: A jogadora do Barcelona foi umas das figuras do Barcelona, que conquistou o campeonato, a Taça espanhola e a Liga dos Campeões feminina. Hermoso marcou 37 golos e fez 16 assistências em 36 jogos.

Lieke Martens: Mais uma atleta do Barcelona nomeada para melhor jogadora para a UEFA. A atacante teve participação direta para 35 golos da equipa (golos mais assistências) em 36 jogos pelo clube espanhol.

Alexia Putellas: A lista de nomeadas fica completa com mais uma jogadora do Barcelona. Putellas marcou 26 golos e fez 14 assistências pelo conjunto da Catalunha.

Treinador do ano

Pep Guardiola: O técnico conduziu o Manchester City à final da Liga dos Campeões e conquistou a Premier League e a Taça da Liga inglesa.

Roberto Mancini: O selecionador nacional italiano dominou a Europa e conquistou o Euro 2020 pela equipa 'azzurra'.

Thomas Tuchel: O treinador alemão assumiu o comando do Chelsea a meio da temporada e levou a equipa à conquista da Liga dos Campeões pela segunda vez na história.

Treinador futebol feminino do ano

Lluís Cortés: O treinador do Barcelona conquistou o campeonato espanhol, a Taça de Espanha e a Liga dos Campeões.

Peter Gerhardsson: O selecionador da Suécia levou a equipa à final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, tendo perdido com o Canadá nas grandes penalidades.

Emma Hayes: A treinadora conquistou o campeonato inglês e a Taça da Liga inglesa pelo Chelsea e ainda levou os "blues" à final da Liga dos Campeões.