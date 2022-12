Cristiano Ronaldo no Al-Nassr é assunto para desenvolver só depois do Mundial

António M. Soares Hoje às 08:27 Facebook

Cristiano Ronaldo apenas está focado na seleção. Arábia Saudita quer ser a maior potência de futebol na zona asiática.

Cristiano Ronaldo ainda não terá nada acordado com o Al-Nassr, apesar de a notícia do jornal "Marca" afirmar o contrário e garantir que o internacional português ia assinar por duas épocas e meia e à razão de 200 milhões de euros por ano. Ao final da tarde de segunda-feira, Piers Morgan, autor da entrevista a CR7 que ditou a rescisão de contrato com o Manchester United, veio desmentir o diário espanhol através das redes sociais, o que adensa as dúvidas.

Por entre informação e contrainformação, Fernando Santos garantiu na conferência de Imprensa que o assunto nem sequer foi tema no grupo de trabalho e insistiu que Ronaldo tem estado 100% concentrado na seleção e que só tinha visto a notícia na "Marca". Numa fase em que se entra em jogos a eliminar no Mundial, a oficialização do contrato com o Al-Nassr poderia tirar o foco da competição e prejudicar a seleção, pelo que, sabe o JN, o mais certo é que o assunto se desenvolva após o Mundial do Catar até porque o jogador, neste momento, apenas está focado na seleção.