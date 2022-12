Cristiano Ronaldo no banco no jogo contra Marrocos

Portugal defronta, este sábado, Marrocos em jogo a contar para os quartos de final do Mundial 2022. Cristiano Ronaldo continua no banco, Gonçalo Ramos alinha de início. Já Rúben Neves rende William Carvalho.

Para este encontro, Walid Regragui não pode contar com o lesionado Aguerd. Do lado dos portugueses, Nuno Mendes e Danilo, com problemas físicos, já não estão no Catar e não fazem parte das opções de Fernando Santos.

Onze de Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Rúben Neves e Otávio; Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix; Gonçalo Ramos.

O pontapé de saída está marcado para as 15 horas. A arbitragem estará a cargo de Facundo Tello (Argentina) e o VAR será Mauro Vigliano (Argentina).