Cristiano Ronaldo no melhor "onze" da FIFA

O Internacional português Cristiano Ronaldo integra a lista do melhor onze de 2020 para a FIFA, na eleição do "The Best", que decorreu esta quinta-feira numa cerimónia virtual.

O avançado da Juventus foi considerado um dos melhores avançados, juntamente com o argentino Lionel Messi e o polaco Robert Lewandowski.

O melhor "onze" de 2020 é composto pelo guarda-redes Alisson; os defesas Alexander-Arnold, Van Dick, Sérgio Ramos e Davies; os médios Kimmich, De Bruyne e Thiago Alcântara; e os avançados Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

O alemão Manuel Neuer recebeu o prémio de "Melhor Guarda-redes do Ano", mas ficou fora do melhor "onze".