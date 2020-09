Cristiano Ronaldo no onze para defrontar a Suécia

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo é a grande novidade no onze português para o jogo desta terça-feira, frente à Suécia. A equipa das quinas prossegue a luta pela revalidação do título num estádio onde o avançado português brilhou há sete anos no play-off para o Mundial 2014.

Do lado português, e em comparação com a equipa titular que defrontou a Croácia, Fernando Santos apenas promoveu o regresso de Cristiano Ronaldo, para o lugar de Jota.



Onze de Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Danilo, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo.

Onze da Suécia: Olsen; Krafth, Helander, Jansson, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svensson, Forsberg; Isak, Berg.