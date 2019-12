Cristiano Ronaldo no terceiro lugar da Bola de Ouro

Hoje às 20:44 Facebook

O avançado português fica no pódio do galardão atribuído pela France Football que distingue o melhor jogador do Mundo.

Cristiano Ronaldo ficou no terceiro lugar na votação que atribui a Bola de Ouro, esta segunda-feira.

Este é o pior resultado do avançado português nos últimos anos, ele que já ganhou o troféu em cinco ocasiões. Sadio Mané ficou no quarto lugar, enquanto Virgil Van Dijk foi o segundo melhor jogador.

O jogador da Juventus, que não marcou presença na gala, que decorre em Paris (França), foi o melhor português, à frente de Bernardo Silva (9.º) e João Félix (28.º).

Lionel Messi foi o vencedor e recebeu a sexta Bola de Ouro na carreira.