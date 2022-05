Cristiano Ronaldo no terceiro lugar da lista de mais bem pagos em 2021

A Forbes divulgou esta quinta-feira a lista dos atletas mais bem pagos do Mundo em 2021. Os valores são brutos e incluem rendimentos conseguidos com a prática desportiva, publicidade, entre outros. Do basquetebol norte-americano, ao ténis e futebol, são grandes nomes que lideram o top-10.

Veja a lista completa:

1.º - Lionel Messi - futebolista do PSG - 124,5 milhões de euros

2.º - LeBron James - basquetebolista dos Lakers - 116,1 milhões de euros

3.º - Cristiano Ronaldo - futebolista do Manchester United - 110, 2 milhões de euros

4.º - Neymar - futebolista do PSG - 91 milhões de euros

5.º - Steph Curry - basquetebolista dos Golden State Warriores - 88,9 milhões de euros

6.º - Kevin Durant - basquebolista do Brooklyn Nets - 88,2 milhões de euros

7.ª - Roger Federer - tenista - 86, 9 milhões de euros

8.º - Canelo Avárez - pugilista - 86,2 milhões de euros

9.º - Tom Brady - jogador de NFL dos Tampa Bay Buccaneers - 80, 4 milhões de euros

10.º - Giannis Antetokounmpo - basquetebolista dos Bucks - 77, 5 milhões de euros