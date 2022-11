Cristiano Ronaldo: "O mais importante foi a equipa. O meu foco é só o Mundial"

Num dia em que quebrou mais um recorde, Cristiano Ronaldo disse que o mais importante foi a "equipa" e destacou a boa exibição portuguesa diante do Gana. Quanto ao resto, o capitão da seleção nacional garante: a concentração está toda no Mundial do Catar.

Foi um dia feliz para Portugal e, em especial, para Cristiano Ronaldo. O internacional português quebrou, esta quinta-feira, diante do Gana, mais um recorde - ao abrir o marcador, tornou-se no primeiro jogador da história a marcar em cinco Mundiais - e, apesar de estar num momento de indefinição da carreira, depois de ter rescindido com o Manchester United, o capitão da seleção nacional garante que o pensamento está apenas no Mundial do Catar.

"É um momento bonito, no meu quinto Mundial. Ganhámos, entrámos com o pé direito, conseguimos uma vitória importantíssima. Sabemos que nestas competições ganhar o primeiro jogo é fundamental. Mais um recorde também, o único jogador a marcar em cinco Mundiais consecutivos. É um motivo de grande orgulho para mim. Estou muito feliz pela equipa ter feito uma excelente exibição. Foi difícil, mas fomos uns justos vencedores", começou por dizer Cristiano Ronaldo, destacando que apesar da marca alcançada, o mais importante é a equipa.

"O importante foi a equipa ter ganho. O capítulo está fechado e o foco está única e exclusivamente no Mundial. Como disse, queríamos, entrar com o pé direito. Ganhámos, jogámos bem, ajudei a equipa. Tudo o resto não é importante. O importante é a Seleção", concluiu.

Portugal venceu (3-2), esta quinta-feira, o Gana na estreia do Mundial2022. Cristiano Ronaldo, Ayew, João Félix, Bukari e Rafael Leão marcaram os golos do encontro.