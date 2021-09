Cristiano Ronaldo ofereceu camisola a assistente que atingiu com bola

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:37 Facebook

Cristiano Ronaldo atingiu uma assistente de bancada, no jogo de terça-feira frente ao Young Boys, a contar para a Liga dos Campeões, com a mulher a necessitar de apoio médico. No final do encontro, o português ofereceu-lhe uma camisola sua.

Durante o aquecimento do encontro frente ao Young Boys, que o Manchester United perdeu na terça-feira por 2-1, Cristiano Ronaldo atingiu uma assistente que estava atrás da baliza, com um remate que saiu por cima da baliza.

A segurança precisou de assistência e CR7 aproximou-se para assegurar que a mulher estava bem. Num vídeo amador, é possível ouvir o português a perguntar-lhe se "sente a cabeça a rodar" e se "consegue ouvir bem", aconselhando-a a sentar-se.

No final do encontro, Ronaldo ofereceu à assistente a sua camisola de jogo, algo que a deixou com um sorriso na cara. Veja as imagens: