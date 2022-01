Cristiano Ronaldo piora rendimento e pondera deixar o Manchester United no final da época

João Faria Hoje às 11:45 Facebook

CR7 anda menos produtivo e, em termos coletivos, está a reviver a última temporada na Juventus. Mas é a sucessão ao interino Ralf Rangnick no comando técnico dos "diabos" que mais preocupa o craque português

Cristiano Ronaldo está a ponderar a possibilidade de deixar o Manchester United, no final desta temporada, avança, nesta sexta-feira, o jornal inglês "Daily Star". O internacional português, de 36 anos, receia que o técnico a escolher na próxima época pelos responsáveis dos "Red Devils" não seja alguém capaz de recolocar a equipa na senda da luta por troféus.

Mesmo com contrato até junho de 2023, com mais um ano de opção, a segunda passagem de CR7 por Old Trafford poderá ser bem mais curta do que a primeira, onde esteve durante seis anos, entre 2003 e 2009, tendo conquistado nove títulos, entre os quais uma Champions e três ligas inglesas.