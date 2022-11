Cristiano Ronaldo: "Prontos para elevar bem alto o nome de Portugal"

O capitão da seleção nacional reagiu, tal como muitos outros jogadores, à convocatória de Fernando Santos para o Campeonato do Mundo de 2022, que arranca no próximo dia 20, no Catar.

O avançado do Manchester United vai jogar o quinto Mundial da carreira e, poucos minutos depois de ser conhecida a lista de 26 atletas chamados para o Mundial, reagiu nas redes sociais.

PUB

Já Vitinha, agora médio do PSG, vai estar presente, pela primeira vez, numa grande competição internacional.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vítor Ferreira (@vitinha)

Antigo companheiro de equipa de Vitinha no F. C. Porto, Otávio também se mostrou "muito feliz" pela chamada para o Campeonato do Mundo e prometeu fazer tudo para deixar os portugueses orgulhosos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo)

Apesar de ter falhado os últimos jogos do F. C. Porto, devido a lesão, Pepe também está na convocatória de Fernando Santos e publicou, esta quinta-feira, uma foto com a camisola da equipa das quinas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe (@official_pepe)

Pronto para cumprir o "sonho de menino", Matheus Nunes, médio do Wolverhampton, também prometeu "dar tudo" por Portugal.