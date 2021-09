Cristiano Ronaldo realizou o primeiro treino pelo Manchester United

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo treinou pela primeira vez com os colegas de equipa do Manchester United esta terça-feira.

O Manchester United comunicou, esta terça-feira, que Cristiano Ronaldo já treinou com os novos colegas de equipa, no centro de treinos de Carrington. O avançado português reencontrou-se com o treinador Solskjaer, que já foi parceiro de ataque na primeira passagem de CR7 por Manchester.

Ronaldo foi apresentado aos jogadores dos "red devils" e juntou-se à sessão de treino desta terça-feira. A estreia do avançado deverá acontecer este sábado, no encontro frente ao Newcastle.