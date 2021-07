Cristiano Ronaldo regressa ao trabalho e Boavista apresenta reforço

JN Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

CR7 regressou, esta segunda-feira, ao trabalho e os axadrezados apresentaram um novo central.

Benfica: Vlachodimos foi notícia em França. O Lille estará interessado na contratação do guarda-redes grego, segundo adiantou o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sport Itália.

Boavista: Os axadrezados anunciaram a contratação do defesa central Rodrigo Abascal, ex-Peñarol. O uruguaio, de 27 anos, assinou por três épocas. "Conversei com vários compatriotas que jogaram em Portugal e todos me falaram da grandeza do Boavista FC e dos adeptos fervorosos e apaixonados!", afirmou o atleta.

Paços de Ferreira: Os pacenses anunciaram a chegada de Rui Pires, ex-jogador do F. C. Porto. O médio de 23 anos chega ao plantel dos castores por empréstimo do Troyes, de França, clube que representou nas duas últimas temporadas.

PUB

Vizela: Igor Julião é reforço do recém-promovido da Liga. O lateral direito brasileiro assinou por duas temporadas, com mais uma de opção. O defesa, de 26 anos, reforça os vizelenses a título definitivo após uma ligação de 18 anos ao Fluminense, com passagem pela equipa principal nas épocas de 2012, de 2013 e de 2016, bem como no período entre 2018 e 2021, que se traduziu em 87 jogos realizados e quatro golos marcados.

Juventus: Cristiano Ronaldo já está junto dos companheiros de equipa e não podia ter tido melhor receção. O craque português foi recebido por muitos adeptos, com quem fez questão de tirar "selfies" e passar alguns minutos. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", é possível que o craque português se reúna com o treinador Massimiliano Allegri para discutir os planos para o futuro.

Crotone: Ainda em Itália, é apontado um novo clube a Bruno Alves. Depois de o central ter assinado e deixado o Famalicão no espaço de um mês, o português pode estar de regresso a Itália, mais concretamente ao Crotone, clube da Serie B italiana. A informação foi avançada pelo jornalista Gianluca di Marzio e, a confirmar-se, será a terceira equipa italiana que Bruno Alves vai defender, depois do Cagliari e do Parma.

Barcelona: Sem clube depois de ter terminado contrato com o clube catalão, Messi ainda tem o futuro indefinido e Ronaldinho Gaúcho deixou um conselho: "Ele tem que ficar, é a história do Barça. E quando Messi se retirar, o que espero que aconteça daqui a muito tempo, ele pode deixar o número 10 lá e ninguém vai tocá-lo novamente", disse o ex-craque do Barcelona.

Manchester City: A equipa de Guardiola continua interessada em Jack Grealish mas não é o única. Segundo o "Tuttomercato", o Chelsea pode avançar com uma oferta de 120 milhões de euros ao Aston Villa, clube que o jogador representa desde a formação.

Besiktas: O clube turco está interessado na contratação em definitivo de Rosier e foi o treinador a dar conta do interesse: "Um dos pontos mais fortes da nossa equipa na última temporada foi a nossa ala direita. Assinando com os mesmos nomes [Valentin Rosier e Rachid Ghezzal], vamos conseguir manter a estabilidade da equipa, uma das coisas mais importantes", disse Yalçin.

Sevilha: O clube espanhol confirmou a contratação do médio Erik Lamela para as próximas três temporadas, numa transferência que também inclui a saída de Bryan Gil para o Tottenham. Pela troca, avança a imprensa espanhola, o Sevilha vai receber 25 milhões de euros.

Alavés: Mamadou Loum, emprestado pelo F. C. Porto ao clube espanhol manifestou o desejo de mostrar em campo o "animal" que é, garantindo que vai "ajudar" a equipa da Liga espanhola "a ir o mais longe possível". "Estou muito feliz por estar aqui, para mim é uma boa oportunidade. Venho ajudar a equipa a cumprir todos os seus objetivos e a ir o mais longe possível. Venho para demonstrar às pessoas que têm um animal aqui", afirmou o médio, de 24 anos, durante a apresentação.