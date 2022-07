Cristiano Ronaldo sem fumo branco e Vinagre no Everton

JN Hoje às 21:40 Facebook

O mercado transferência continua a palpitar com a indecisão quanto à permanência ou saída do internacional português Cristiano Ronaldo o Manchester United, para já não há fumo branco. Certo, é a ida de Rúben Vinagre para o Everton por empréstimo do Sporting.

Manchester United: A novela Cristiano Ronaldo está para durar. Os "red devils" querem que o internacional português continue a fazer parte do plantel, mas este parece apostado em mudar de ares para poder jogar na Liga dos Campeões e tem o empresário Jorge Mendes a mediar as negociações com o emblema inglês. O nome dos espanhóis do Atlético de Madrid veio á baila, mas os adeptos colchoneros não se mostram nada entusiasmado com a possibilidade do avançado luso vestir as cores do clube. E esta quarta-feira, num jogo particular com o Numancia, foi possível ver tarjas contra uma transferência de CR7 para a equipa de Simeone.

F. C. Porto: O diretor geral da SAD do Estoril, Guilherme Muller, comentou o alegado interesse dos dragões em André Franco. "O André é um jogador que fez uma época fantástica e encaramos com total naturalidade o interesse por parte de outros clubes. Veremos o que acontece até ao final do mercado, sabendo que é um jogador que está completamente identificado com o nosso projeto, de quem gostamos muito, mas percebemos as inevitabilidades do futebol. Se aparecer uma boa proposta para nós e para ele, vamos encarar com naturalidade. Faz parte do nosso negócio. Negociações a decorrer? Vamos ver... Em relação ao André Franco e a outros jogadores, existem demonstrações de interesse, perguntas e, eventualmente, algumas negociações que estamos a gerir e que, quando o momento for certo, iremos comunicar", avançou em declaraçõe sà SportTV.

Everton: O defesa português Rúben Vinagre vai voltar a jogar na Liga inglesa até ao final da temporada 2022/23, agora ao serviço do Everton, por empréstimo do Sporting. Esta será a segunda aventura do lateral de 23 anos no principal campeonato inglês, depois de ter vestido as 'cores' do Wolverhampton entre 2017 e 2020. "O Everton concretizou a contratação do defesa Rúben Vinagre junto do Sporting Clube de Portugal para a época 2022/23. O português de 23 anos, que pode jogar no lado esquerdo da defesa, é a segunda contratação do técnico Frank Lampard, após a chegada de James Tarkowski", avançou, em comunicado, o Everton. Rúben Vinagre falou num "sonho tornado realidade", enaltecendo a "oportunidade de ser orientado por um treinador que é um lenda do futebol". "É um sonho tornado realidade ingressar num grande clube como o Everton. A oportunidade de trabalhar com jogadores muito bons e um treinador muito bom como Frank Lampard deixou-me animado para assinar. O treinador é uma lenda do futebol", expressou o lateral-esquerdo, que será colega de equipa do compatriota André Gomes.

PSG: A RMC Sport avançou que o internacional português Danilo Pereira, de 30 anos, vai continuar no campeão francês, apesar dos rumores de saída. O médio defensivo chegou a Paris em 2020/21 por empréstimo do F. C. Porto, tendo assinado contrato na época seguinte válido até 2025.

Gil Vicente: O F. C. Porto cedeu o defesa português Carraça aos gilistas. O lateral direito, de 29 anos, que na última época esteve emprestado pelos dragões ao BSAD, no qual disputou 29 jogos, vai para Barcelos com um vínculo válido por uma temporada. Carraça chega para colmatar, no lado direito da defesa, a partida do jovem Zé Carlos, que em 2021/22 esteve no Gil Vicente cedido pelo Sporting de Braga, e agora vai continuar a carreira no Ibiza, de Espanha. Por empréstimo de uma época, mas do Benfica, chega também o central Tomás Araújo, de 20 anos, que conquistou a UEFA Youth League pelas águias.

Moreirense: O defesa brasileiro Rafael Santos é reforço, tendo assinado vínculo por três temporadas, com mais uma de opção. O jogador, de 24 anos, é internacional pelas seleções jovens do Brasil e, na época 2020/2021, representou o Apoel do Chipre, no qual esteve até maio deste ano, por empréstimo do Flamengo. O defesa foi formado no Flamengo e fez parte do plantel que se sagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019. Já o defesa central Artur Jorge rescindiu, apesar de ter contrato com os cónegos até junho de 2024. O jogador, de 27 anos, muda-se agora para o principal campeonato dos Emirados Árabes Unidos, tendo assinado, por uma época, pelo Al Bataeh. Artur Jorge fez toda a formação no Braga, jogou ainda no Vitória de Guimarães e Moreirense. No estrangeiro passou pelo Steaua de Bucareste, na Roménia, e pelo Apoel, no Chipre.

Nacional de Montevideu: O internacional uruguaio Luis Suárez está de volta às origens ao assinar um contrato válido por cinco meses pelo clube pelo qual se estreou como futebolista profissional. O presidente do Nacional Montevideu, José Fuentes, em declarações à rádio Sport 890, revelou que o ex-jogador de Ajax, Liverpool, FC Barcelona e Atlético de Madrid chegaria a Montevideu este fim de semana e que "estaria pronto" para jogar na terça-feira pelo Nacional na partida da Taça Sul-Americana perante os brasileiros do Atlético Goianiense.

Union Touarga: O extremo português André Claro, 31 anos, ex-Académico de Viseu, é reforço do clube marroquino para as próximas três épocas. Formado no F. C. Porto, o avançado conta com passagens pelo Famalicão, Arouca, Boavista e Estoril.