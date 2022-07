Cristiano Ronaldo surpreende seleção feminina de futebol

A equipa portuguesa de futebol feminino foi, este sábado, surpreendida por Cristiano Ronaldo na Cidade do Futebol

Portugal está a preparar-se para disputar o Europeu de futebol feminino, que começa a 6 de julho, em Inglaterra, e, no regresso ao trabalho, a equipa lusa foi surpreendida por Cristiano Ronaldo.

Depois de dois dias de folgas, as jogadores orientadas por Francisco Neto regressaram à Cidade do Futebol para continuar a preparação para a competição e receberam a visita do jogador do Manchester United, que também estava a preparar o início da época.