Cristiano Ronaldo titular na vitória frente ao West Ham

Cristiano Ronaldo foi, este domingo, novamente titular no Manchester United. Os "red devils" bateram o West Ham por 1-0, com golo de Marcus Rashford e seguem no quinto lugar da Premier League.

O Manchester United entrou em bom registo no primeiro tempo, a conseguir criar algumas ocasiões de perigo junto da baliza do West Ham. Com Cristiano Ronaldo novamente na frente, depois de ter sido titular e ter marcado na Liga Europa diante do Sheriff, os "red devils" chegaram ao golo perto do intervalo por autoria de Marcus Rashford.

Já na segunda parte, o ritmo do jogo foi diferente, com o West Ham a aplicar maior pressão e a chegar com perigo à área do United. Para a turma de Erik ten Hag, valeu as defesas brilhantes do guarda-redes De Gea, que salvaram o Manchester United de um resultado menos positivo. CR7 jogou os 90 minutos mas ficou em branco na partida.

O Manchester United segue no quinto lugar da Premier League, com 23 pontos, e voltou às vitórias na competição depois de ter empatado a um golo frente ao Chelsea na jornada passada.