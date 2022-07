Cristiano Ronaldo titular no Manchester United

JN Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Está confirmado o regresso de Cristiano Ronaldo. O avançado português é titular no jogo de preparação diante do Rayo Vallecano, que se realiza em Old Trafford

Cristiano Ronaldo faz, este domingo, o primeiro jogo pelo Manchester United nesta pré-temporada. O avançado português figura no onze titular de Erik ten Hag para defrontar o Rayo Vallecano, a partir das 16 horas, num jogo de caráter particular.

Recorde-se que, nas redes sociais, o internacional português já tinha anunciado o regresso. "O Rei joga no domingo", partilhou, na ocasião.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que jogaram ontem diante do Atlético de Madrid (derrota por 1-0, com golo de João Félix), não são opção esta tarde.

Já o defesa-central Lisandro Martínez, que trocou o Ajax pelos red devils, estreia-se no "Teatro dos Sonhos"