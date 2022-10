Cristiano Ronaldo treina com preparadores físicos e pode sair em janeiro

Cristiano Ronaldo foi colocado a treinar à parte da equipa principal do Manchester United, quase que por "castigo" do treinador Erik ten Hag, por ter saído do banco de suplentes enquanto o jogo contra o Tottenham ainda decorria. Jorge Mendes estará a procurar uma saída do clube já em janeiro.

O avançado português chegou ao centro de treinos de Carrington às 8.30 horas desta sexta-feira para treinar à parte da equipa principal com os preparadores físicos, segundo informou o jornalista Samuel Luckhurst. CR7 será afastado das próximas três sessões da equipa principal e, tal como foi confirmado pelo Manchester United esta quinta-feira, não fará parte dos convocados para o encontro frente ao Chelsea, deste sábado.

Inicialmente, a mesma fonte tinha avançado que CR7 iria treinar com a equipa sub-21, mas atualizou a informação referindo que o futebolista está no centro de treinos de Carrington a trabalhar à parte com os preparadore físicos do clube inglês.

A mesma fonte avança ainda que Ten Hag e Cristiano Ronaldo falaram ontem no centro de treinos do Manchester United e que o agente Jorge Mendes estará à procura de uma saída do clube inglês já em janeiro. De recordar que o contrato de CR7 termina em junho de 2023.