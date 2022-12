Cristiano Ronaldo treina no Real Madrid

Concluída a participação portuguesa no Mundial 2022 e enquanto não define o futuro, Cristiano Ronaldo treinou, nesta quarta-feira, em Valdebebas, o centro de treinos do Real Madrid, um dos clubes que já representou.

De acordo com a Imprensa espanhola, CR7, de 37 anos, após ter terminado a participação portuguesa no Mundial 2022 e enquanto não define o próprio futuro, dado que em novembro rescindiu com o Manchester United, teve permissão do emblema merengue para se exercitar em Valdebebas, uma casa que bem conhece.

O craque português treinou sozinho, na Cidade Desportiva de Valdebebas, numa presença que causou surpresa a muita gente, adianta a imprensa espanhola.

Cristiano Ronaldo, que é o melhor marcador da história do Real Madrid (450 golos, em nove temporadas), treinou acompanhado pelo filho mais velho, Cristiano Júnior.