Cristiano Ronaldo ultrapassa Messi nos futebolistas mais bem pagos

A ida de Cristiano Ronaldo para o Manchester United coloca o português como o futebolista mais bem pago do mundo este ano, ultrapassando o rival Messi, antigo número um na lista.

Já há largos anos que Cristiano Ronaldo é dos futebolistas mais bem pagos no mundo, mas em 2021 ultrapassou Lionel Messi como aquele que mais vai faturar. A popularidade do jogador e do Manchester United, clube para o qual se transferiu este verão, ajudaram a alcançar este feito, devido às receitas comerciais. Segundo a lista da revista Forbes, Ronaldo vai auferir 107 milhões de euros na temporada 2021/2022.

Cerca de 60 milhões de euros serão provenientes do salário e bónus pagos pelo clube inglês, com os restantes milhões a serem provenientes de patrocínios e publicidade, sobretudo no Instagram, onde Cristiano é a personalidade com mais seguidores: 346 milhões. As parcerias com marcas como a Nike, Herbalife e Clear vão gerar muitas receitas para o avançado, mas a sua marca pessoal, CR7, que conta com perfumes, roupa interior, joalharia, hotéis e ginásios, já é uma das principais fontes de rendimento atualmente. Apenas Roger Federer, LeBron James e Tiger Woods faturam mais em receitas comerciais.

Com estes valores, Ronaldo ultrapassou Lionel Messi, antigo número um na lista de mais bem pagos, que vai auferir 94 milhões de euros esta temporada, segundo a mesma publicação. O vencimento do argentino será de 64 milhões, superior ao do português, mas os ganhos comerciais serão menores. Os restantes 30 milhões serão provenientes das parcerias e publicidades com as marcas Adidas, Pepsi, Jacobs & Co e Budweiser, que patrocinam o jogador do PSG.

Neymar surge na última posição do pódio, com ganhos de 81 milhões de euros. O colega de equipa Mbappé encontra-se no quarto lugar, com 37 milhões de receitas.

