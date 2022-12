Cristiano Ronaldo: "Um grupo demasiado unido para ser quebrado"

JN Hoje às 13:26 Facebook

Capitão português responde a "forças externas" e garante união da equipa e sonho coletivo de ganhar o Mundial.

Cristiano Ronaldo escreveu, esta quinta-feira, uma publicação no Instagram, onde salienta a união da equipa no Catar, numa altura em que a sua postura como capitão tem sido posta em causa. "Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!", fez saber o craque português.

A mensagem surge no mesmo dia em que a Federação Portuguesa de Futebol nega, em comunicado, qualquer ameaça por parte de Ronaldo de abandonar a seleção, depois de uma notícia nesse sentido ter sido veiculada.