Cristiano Ronaldo vê Lewandowski arrebatar prémio "The Best"

Susana Silva Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, venceu, esta quinta-feira, pela primeira vez na carreira, o prémio "The Best", atribuído pela FIFA, numa cerimónia virtual, batendo o internacional português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi, os outros dois finalistas.

O troféu foi entregue na hora ao novo melhor jogador do ano pelas mãos do presidente do organismo, Gianni Infantino, que se encontrava no mesmo local do ponta-de-lança.

O jogador, de 32 anos, sagrou-se na época passada campeão europeu de clubes pelo emblema bávaro, pelo qual também ergueu os troféus da Liga e da Taça da Alemanha. Esta temporada já conquistou a Supertaça Europeia e a Supertaça alemã.

Em 2019/20, Lewandowski apontou 55 golos em 47 jogos disputados pelo Bayern de Munique, levando esta época já 18 tentos marcados em 17 partidas.

Robert Lewandowski começou a destacar-se nos polacos do Znicz Pruszków, tendo-se transferido depois para o Lech Poznan. Em 2010/11 rumou à Alemanha, para ingressar no Borussia Dortmund, no qual permaneceu quatro temporadas. Em 2014/15 assinou pelo Bayern de Munique, onde permanece desde então.

Nos 15 anos de carreira que leva como futebolista profissional, apontou 445 golos, em 638 encontros, aos quais se somam os 63 tentos apontados ao serviço da seleção da Polónia, em 116 encontros oficiais.

Os prémios de "The Best" foram instituídos pela FIFA em 2016, sendo que o "Jogador do Ano" é escolhido através de uma votação para a qual contribuem os selecionadores e capitães de todos os países membros, um grupo selecionado de jornalistas e os adeptos, cada um com um peso de 25%. Cada pessoa vota em três jogadores, atribuindo um, três ou cinco pontos aos futebolistas escolhidos. Os três mais votados são os finalistas e o vencedor o que recolher mais pontos.

O internacional português Cristiano Ronaldo conquistou os dois primeiros galardões (2016 e 2017), com Modric (2018) e Lionel Messi (2019) a amealharem o troféu nos anos seguintes. Lewandowski torna-se no quarto jogador a receber o "The Best" para "Jogador do Ano".

Entre 1991 e 2009, os prémios eram denominados "FIFA Jogador do Ano e, entre 2010 e 2015, numa parceria com a France Football, passaram a designar-se "Bola de Ouro", sendo desde 2016 os "The Best".

No total dos três galardões, Lionel Messi lidera a lista de vencedores, com seis troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019), seguido de Cristiano Ronaldo com cinco (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).