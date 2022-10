Cristiano Ronaldo volta à titularidade no Manchester United

O avançado português Cristiano Ronaldo está no onze com que o Manchester United vai começar o jogo com o Sheriff, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Diogo Dalot e Bruno Fernandes também jogam de início nos red devils.

O capitão da seleção portuguesa falhou o jogo com o Chelsea, depois de ter sido afastado da equipa pelo técnico Erik ten Hag por se ter recusado a entrar nos instantes finais da partida com o Tottenham.

CR7 chegou a treinar à parte do restante plantel, mas o problema foi resolvido esta semana e o avançado volta às opções do treinador neerlandês.

O Manchester United está no segundo lugar do Grupo E, com nove pontos conquistados em quatro partidas, e pode garantir o apuramento para a próxima fase já esta noite, caso não seja derrotado pela equipa moldava.