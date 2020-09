JN Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O apresentadora Cristina Ferreira brincou esta quinta-feira com o treinador Sérgio Conceição, ao publicar um vídeos nas redes sociais no qual surgia a passar ao lado do estádio do Dragão, no Porto, "ameaçando" ir a um treino dos azuis e brancos.

Na página oficial da "Daily Cristina" na rede social Instagram, a agora administradora não-executiva da Media Capital publicou um vídeo nas "instastories" no qual surge a passar em frente ao Estádio do Dragão e não perdeu a oportunidade de brincar com o técnico campeão nacional escrevendo na imagem a mensagem "@sérgioconceiçãooficial já aí vou ao treino", acompanhada do hino do F. C. Porto.

O timoneiro dos dragões não tardou a reagir e a devolver a "ameaça". "Não te esqueças das caneleiras @dailycristina que no @fcporto é a doer", escreveu Sérgio Conceição na partilha do vídeo na mesma rede social.