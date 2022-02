Críticas à arbitragem valem processos às SAD de F. C. Porto e Benfica

Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares às SAD dos dois clubes, devido a vários episódios de críticas à arbitragem.

A SAD do F. C. Porto e o comentador do Porto Canal Bernardino Barros foram alvos de processos disciplinares por parte do Conselho de Disciplina da FPF. No processo pode ler-se que este tem por base "declarações proferidas em órgão de comunicação social", mais especificamente críticas à arbitragem.

O presidente do Benfica Rui Costa foi também um dos alvos da ação do CD, na sequência de uma participação disciplinar da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Em causa estão "declarações proferidas sobre enfoque do comportamento incorreto violador de deveres gerais", que remontam à intervenção do dirigente após o encontro do Benfica frente ao Gil Vicente, a 2 de fevereiro, quando o líder das águias teceu duras críticas à arbitragem de Artur Soares Dias.

A SAD dos encarnados foi alvo de dois processos deste organismo, por "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem", nomeadamente as declarações em tom crítico emitidas na publicação digital News Benfica.