Críticas a Fábio Veríssimo valem multa ao Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o Benfica com uma multa no valor de 816 euros depois de os encarnados terem criticado a arbitragem de um jogo do F. C. Porto.

Após o encontro dos azuis e brancos frente ao Santa Clara, em dezembro, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, que os dragões venceram por 1-0 com um golo de Nakajima, o Benfica condenou a nomeação do árbitro de Leiria para o duelo no Dragão. Na "News Benfica", o clube encarnado falou em "decisões escandalosas".

"Como é possível nomear Fábio Veríssimo para jogos do F. C. Porto? Ontem, as escandalosas decisões vistas por todos menos por árbitro e VAR falsearam mais um resultado. Alguém acredita que a dupla Veríssimo/Luís Ferreira não viu a falta antes da marcação do golo ou o lance violento de Zé Luís? Claro que viu como todos nós. Existem lances que são, naturalmente, suscetíveis de discussão, mas, em casos como estes, só não vê quem não quer. E o pior é que nestes lances torna-se impossível dar o natural benefício da dúvida, pois acresce o historial conhecido dos protagonistas. Também aqui, infelizmente, só não vê quem não quer", podia ler-se na "newsletter" das águias.