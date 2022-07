Críticas a Hugo Miguel valem multas a Sérgio Conceição e a Pepe

JN Hoje às 18:16 Facebook

O treinador e o capitão do F. C. Porto foram multados em 1275 e 1020 euros, respetivamente, depois de terem confirmado os factos da acusação.

Sérgio Conceição e Pepe foram multados em 1275 e 1020 euros, respetivamente, na sequência das críticas à arbitragem de Hugo Miguel no jogo Braga - F. C. Porto, referente à 31.ª jornada da Liga 2021/22.

De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, o treinador e o central dos dragões "confessaram integralmente e sem reservas os factos vertidos na acusação".

"Sinceramente fica-me difícil encontrar palavras. No ano passado, a quatro jornadas do fim, tivemos o mesmo árbitro que teve muita dificuldade no jogo. Hoje era um jogo grande, que podia decidir um título e metem um árbitro que não tem qualidade para apitar jogos com alguma pressão. Tem tido azar connosco, tem errado sempre contra nós", disse, na altura, Sérgio Conceição.

Recorde-se que o F. C. Porto perdeu esse jogo com o Braga (1-0), com Ricardo Horta a marcar o golo decisivo.