Críticas ao árbitro, à FIFA, lágrimas e ecrã do VAR derrubado: Uruguai despede-se do Mundial

O Uruguai despediu-se, esta sexta-feira, do Mundial do Catar logo na fase de grupos, o que não acontecia há 20 anos. No final do encontro com o Gana, os atletas rodearam o árbitro e Cavani derrubou o ecrã do VAR. Suárez ficou inconsolável.

Dia triste para o Uruguai. A equipa de Coates, Cavani, Suárez e companhia até venceu o Gana mas o triunfo foi insuficiente para conseguir um lugar nos oitavos de final do Mundial2022, algo que não acontecia há duas décadas. Depois de um empate com a Coreia do Sul e uma derrota diante de Portugal, os uruguaios disseram adeus após vencerem (2-0) o Gana, mas sem deixarem muitas críticas, até, à FIFA, ausando-a de "estar contra" o Uruguai.

No final do encontro, os atletas do Uruguai rodearam o árbitro e Suárez, que ficou inconsolável no banco de suplentes, deixou críticas até à FIFA. "Fomos prejudicados nos jogos com Portugal e Gana. Por isso, estamos fora do Mundial. Penáltis incríveis que não foram assinalados. E contra nós, tudo se assinala. Não é uma desculpa, mas também não podemos ficar calados. Quis ver os meus filhos depois de um jogo no estádio e a FIFA proibiu. Não deixou. Mas, depois jogadores da França podem ter os seu filhos quase no banco de suplentes. Isto tem de mudar. O Uruguai tem de ter mais força. A FIFA está contra o Uruguai", vincou.

Já o selecionador Diego Alonso também apontou o dedo à equipa de arbitragem, nomeadamente no jogo contra Portugal. "Fizemos tudo o que tínhamos de fazer para passar à próxima fase. Fizemos tudo. Mas, depois fomos impedidos pelo árbitro. Isto é futebol. Vamos para casa com um sabor amargo. Tivemos hoje um penálti e, no jogo com Portugal, a FIFA comunicou-nos que errou. E, por isso, estamos fora. Não pelo empate com a Coreia do Sul, mas por causa do penálti com Portugal. A FIFA errou", sublinhou.

Também Cavani não escondeu a desilusão pela eliminação do Uruguai e derrubou o ecrã do VAR.

Veja o momento: