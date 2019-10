Criticou Jorge Jesus mas já se converteu: "Peço perdão pelos meus pecados"

Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Jornalista brasileiro da FOX Sports arrasou Jorge Jesus, quando o treinador português foi escolhido para o comando técnico do Flamengo. Agora, quase cinco meses depois, rendeu-se às qualidades do técnico do Mengão.

"Três títulos na porcaria do campeonato português?", questionou Marco de Vargas, na chegada de Jesus ao Flamengo. O pedido de desculpas surgiu agora, após o triunfo sobre o Fluminense, e foi feito nas redes sociais.

"Gérson joga muita bola. É a alma desse Flamengo que quebra paradigmas e parte de braços abertos ao encontro do sucesso retumbante. Aliás, Jesus, eu te aceito e peço perdão pelas porcarias dos meus pecados de ontem, hoje e sempre", escreveu o referido jornalista.

Curiosamente, na conferência que se seguiu ao triunfo do Flamengo sobre o Fluminense, na noite deste domingo, Jorge Jesus tinha lançado uma farpa a Marco de Vargas ao afirmar o seguinte: "Se o Flamengo ganhar o campeonato, será mais um título para mim. Alguém diz que tenho três, mas não é, tenho 14. O próximo será o 15.º".