Croácia: 31 anos de existência, quatro milhões de habitantes e uma potência desportiva

Desde que ganhou a independência, em 1991, o país dos Balcãs chegou três vezes a meias-finais de Mundiais de futebol, disputou uma final e granjeou sucesso em muitas outras modalidades.

A Croácia vai voltar a parar esta terça-feira à noite, a partir das 19 horas. O país, o patriotismo e a honra estão em causa, quando a seleção de futebol entrar em campo para defrontar a Argentina nas meias-finais do Mundial 2022, quatro anos depois de ter disputado a final do Campeonato do Mundo, em 2018. Antes disso, em 1998, foi terceira classificada no Mundial disputado em França. Nessa altura, era um país independente há apenas sete anos, nascido da dissolução da Jugoslávia.

Para além do futebol, a Croácia também tem campeões no ténis, no remo, no esqui, no dardo, no lançamento do disco ou no salto em altura; já foi campeã da Europa e do Mundo de andebol, tem uma medalha de prata olímpica em basquetebol e vários basquetebolistas a jogar na NBA. A Croácia também já venceu duas vezes a Taça Davis de ténis (2005 e 2018), também tem duas medalhas de ouro olímpicas em andebol (1996 e 2004), é bicampeã do Mundo de polo aquático (2007 e 2017). Blanka Vlasic, irmã de Nikola Vlasic, a representar a Croácia no Catar, é bicampeã do Mundo em salto em altura. É, basicamente, uma potência desportiva, apesar de ter menos de quatro milhões de habitantes.