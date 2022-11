Croácia e Marrocos empatam no início do quarto dia da competição

No arranque do Grupo F do torneio, a Croácia, vice-campeã mundial, não foi além do empate frente a Marrocos. Um ponto para cada equipa, num agrupamento que, ainda nesta quarta-feira (19 horas, Sport TV1), terá o duelo Bélgica-Canadá, também da ronda inaugural.

No primeiro de quatro encontros agendados para esta quarta-feira no Catar, Marrocos e Croácia empataram (0-0), no reflexo de um jogo com muito poucas chances de golo, mas que até teve períodos de bom futebol.

A primeira parte, mesmo tendo sido bastante disputada, teve como momento alto um lance já nos descontos, altura em que os croatas estiveram perto de desfazer o nulo. Bom remate de Vlasic e o guarda-redes Bounou a corresponder com uma boa defesa. A melhor chance de todo o jogo!

PUB

No segundo tempo, a Croácia insistiu, na tentativa de chegar ao triunfo, mas a congénere de Marrocos foi dando boa resposta e segurado a igualdade.

Na reta final, o receio de perder assumiu primordial atenção, com as duas equipas a procurarem, sobretudo, não marcar passo neste primeiro jogo, salvaguardando o ponto.

Para a Croácia, vice-campeã mundial, a estreia deixou a desejar, enquanto Marrocos, que apenas ultrapassou a primeira fase em 1986, pontuar é sinónimo de manter viva a esperança de uma segunda qualificação.

De referir que se tratou do terceiro empate a zero no Mundial 2022, após o sucedido nos jogos México-Polónia (Grupo C) e Dinamarca-Tunísia (Grupo D).

Nota ainda para a lesão do marroquino Mazraoui. O lateral do Bayern saiu de maca e teve de ser substituído, a meio do segundo tempo.

Nesta quarta-feira, as duas restantes seleções do Grupo F (Bélgica e Canadá) defrontam-se a partir das 19 horas (Sport TV1).

Ainda nesta quarta-feira haverá os desafios inaugurais do Grupo E: Alemanha-Japão (13 horas, RTP1 e Sport TV1) e Espanha-Costa Rica (16 horas, SIC e Sport TV1).