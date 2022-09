Croácia e Países Baixos vencem e seguem líderes dos respetivos grupos

Bernardo Monteiro Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Croácia e os Países Baixos saíram vitoriosos da quinta jornada da fase de grupos principal da Liga das Nações e seguem na liderança dos Grupos 1 e 4, respetivamente. A França derrotou a Áustria (2-0), mas já só luta pela manutenção no mais alto patamar da competição (Liga A).

A equipa croata ganhou na receção à Dinamaca (2-1), com Borna Sosa a abrir o marcador num belo remate de fora da área. Eriksen empatou, mas, no minuto em que entrou, Majer repôs a vantagem da Croácia, garantindo assim a liderança do Grupo 1.

A França, campeã do Mundo, também saiu vitoriosa do embate com a Áustria, tendo dominado uma partida que ficou decidida pelos golos de Mbappé e Giroud, o que dá algum fôlego para evitar a despromoção à Liga B. Na última ronda os franceses encontram a Dinamarca.

PUB

No Grupo 4, os Países Baixos venceram a Polónia (2-0), com golos de Gakpo e Bergwijn, enquanto a Bélgica triunfou sobre o País de Gales, com tentos de De Bruyne e Batshuayi (2-1). Com este desfecho, o apuramento será discutido na última jornada, entre as seleções vencedoras, sendo que basta um empate aos neerlandeses para chegar à fase final.

Já na Liga C, a Turquia foi surpreendida pelo Luxemburgo (3-3), mas carimbou a subida à Liga B.