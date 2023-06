Croácia elimina Países Baixos e está na final da Liga das Nações

A Croácia venceu, na noite desta quarta-feira, em Roterdão, por 4-2, frente aos Países Baixos, após prolongamento, em jogo das meias-finais da Liga das Nações. Espanha e Itália discutem nesta quinta-feira a outra vaga na final.

Apesar de os Países Baixos se terem adiantado no marcador, com um golo de Donyell Malen (34 minutos), a Croácia virou o jogo e esteve perto de garantir a passagem à final, sem o recurso a prolongamento. Um penálti concretizado por Kramaric (55 minutos) e um golo de Mario Pasalic (72 minutos) mudaram o rumo do jogo, mas, aos 90+6 minutos, Noa Lang empatou o encontro a dois tentos e forçou o tempo extra.

No prolongamento, Bruno Petkovic (98 minutos) e Luka Modric (106), este de grande penalidade), deram o triunfo aos croatas por 4-2 e o consequente apuramento para a final.

De referir que o avançado Petar Musa (Benfica), foi suplente não utilizado pela seleção da Croácia.

O segundo finalista será encontrado esta quinta-feira (19.45 horas), também em Roterdão, no confronto entre a Espanha e a Itália.

Os jogos de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final do torneio estão marcados para o próximo domingo, novamente em Roterdão, com início às 14 e às 19.45 horas, respetivamente.