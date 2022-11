Croácia esmaga Canadá e depende de si para seguir para os oitavos

André Bucho Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Seleção croata bateu o conjunto da América do Norte por 4-1 e lidera agora o Grupo F. Canadá está fora do Mundial com um jogo por disputar.

Depois da desilusão na jornada inaugural do Mundial, com um empate frente a Marrocos, a Croácia derrotou o Canadá por 4-1 na segunda ronda e assume a liderança do grupo F, terminando com as esperanças dos canadianos, que contaram com Eustáquio, do F.C. Porto, e Steven Vitória, do Chaves, de seguirem em frente na prova.

Alphonso Davies, logo aos dois minutos, até colocou o conjunto da América do Norte na frente do marcador, naquele que foi o primeiro golo de sempre do Canadá em Mundiais. Antes do intervalo, a Croácia tomou conta do jogo e em oito minutos virou o resultado, com golos de Kramaric e Livaja.

PUB

Na segunda parte, o Canadá foi à procura do empate, necessário para se manter em prova, mas acabou por cometer vários erros defensivos e sofreu mais dois golos. Kramaric bisou na partida aos 70 minutos e Majer, já depois do minuto 90, estabeleceu o marcador final.

Eustáquio, de resto, jogou apenas 45 minutos, tendo sido substituído ao intervalo, enquanto Steven Vitória fez os noventa minutos.

O grupo F é agora liderado pela Croácia, com quatro pontos, os mesmos que Marrocos. Em terceiro segue a Bélgica, com três pontos, enquanto o Canadá é último, com zero. Na última jornada joga-se o Canadá-Marrocos e o Croácia-Bélgica.